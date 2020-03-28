اليوم السابع
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صور.. الأردن يعزل محافظة إربد بسبب كورونا..وعقوبات ضد المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 06:50 م
صور.. الأردن يعزل محافظة إربد بسبب كورونا..وعقوبات ضد المخالفين جيش الأردن يعزل إربد بسبب تفشى كورونا
كتب وكالات

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فرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.

واتسم خطاب الحكومة خلال اليومين الماضيين، بنبرة متوجسة من الارتفاع المحتمل لأعداد المصابين، على ضوء بعض التجاوزات التى سجلت، وقال الوزير العضايلة، الخميس، إن الوضع فى محافظة إربد لايزال تحت السيطرة رغم زيادة الإصابات، وأن الفرصة ممكنة وكبيرة فى حال الالتزام بالتعليمات لاحتواء المرض، داعيا كل مخالطى المصابين فى إربد، إلى إجراء فحوصات مخبرية.

واشتمل القرار، بحسب الإيجاز، على عزل محافظة إربد عن باقى محافظات المملكة بشكل كامل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وعزل أيضا مركز المدينة عن القرى المجاورة لها فى المحافظة، مع ضمان إيصال الخدمات لها وبشكل فردى ضمن حدود القرى فقط.

وقال وزير الصحة الأردنى، إن "إن هذا الارتفاع المفاجئ فى الأعداد يعد مؤشرًا خطيرًا، ونحن الآن أمام مفترق مهم فى طريقة وأسلوب معالجة هذا المرض"، وأضاف "حضانة هذا المرض أسبوعين نقعد بالبيت وبموت أى شخص يغرد خارج السرب يقضى على وعليك وعلى ابنك، وهى ليست رجولة التمرد الآن، لأنه عندما لا يجد الواحد سرير طبى لابنه أو أمه فى المستشفى كما فى الدول الأخرى سيفقد رجولته فى تلك اللحظة".

و كان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قد أصدر أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، الخميس، استنادا إلى قانون الدفاع الذى قضى بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وتم بموجبه فرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية وحجز المركبات وإغلاق المحلات التجارية، لمن يخالف تعليمات حظر التجول المفروض منذ نحو أسبوع.

وتشمل العقوبات التى صدرت، فرض غرامات مالية تتراوح بين 100-500 دينار أردنى (ما يعادل 70-350 دولار أمريكي) لكل من يخالف أمر الدفاع لأول مرة، وتغليظها فى حال التكرار وحجز المركبات لمدة لا تقل عن شهر وعقوبات أخرى بالحبس والغرامات.

وسمحت تعليمات حظر التجوّل، فقط بالتسوٌق فقط للمواطنين سيرا على الأقدام، ووفق شروط محددة فى العاشرة من صبيحة كل يوم وحتى السادسة مساء، بعد أن منعته الحكومة لأيام بشكل كامل.

وأعلنت السلطات الأمنية عقب القرار، حزمها فى إنفاذ القانون، على لسان مدير جهاز الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، قائلا إن هناك 60-70 ألف رجل أمن منتشرون فى أنحاء المملكة.

اغلاق محافظة اربد الاردنية
اغلاق محافظة اربد الاردنية

 

الجيش يفحص الاوراق
الجيش يفحص الاوراق

 

القوات تفحص تستوقف سيارة
القوات تفحص تستوقف سيارة

 

جيش الاردن يغلق محافظة إربد
جيش الاردن يغلق محافظة إربد

 

عناصر من الجيش الاردنى بإربد
عناصر من الجيش الاردنى بإربد

 

قوات الجيش الأردنى فى محافظة اربد
قوات الجيش الأردنى فى محافظة اربد

 

قوات الجيش تفرض حظرا على اربد
قوات الجيش تفرض حظرا على اربد

 

مدخل بلدية إربد خالية تماما
مدخل بلدية إربد خالية تماما

 


الأردن

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

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