اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:47 م
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صور.. أمن دمياط يمنع دخول مدينة رأس البر لغير المقيمين

السبت، 28 مارس 2020 03:33 م
صور.. أمن دمياط يمنع دخول مدينة رأس البر لغير المقيمين فحص السيارات
دمياط معتز الشربينى

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قامت قوة من مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع إدارة المرور بدمياط بإغلاق مداخل ومخارج مدينة رأس البر ومنع دخول المواطنين من غير المقيمين، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

من ناحية أخرى شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة مكبرة على بوابات المدينة ليقتصر الدخول على سكان رأس البر فقط، وذلك نظرًا لما شهدته المدينة اليوم من تجمعات مما يشكل خطورة على حياة المواطنين ويتعارض مع خطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا وما تشمله من إجراءات احترازية على رأسها منع التجمعات، وتناشد الوحدة المحلية المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم، يأتى ذلك بناءً على تعليمات منال عوض محافظ دمياط والتنسيق مع مديرية أمن دمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت قرارا، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الإزدحام الذى شهدته المدينة اليوم قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين خلافاً لخطة الدولة لمنع أى تجمعات للحد من إنتشار العدوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالى المحافظة مجددا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

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منع دخول مدينة رأس البر لغير المقيمين
 
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منع دخول مدينة رأس البر لغير المقيمين
 
 
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منع دخول مدينة رأس البر لغير المقيمين
 
 

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