صرف 3 ملايين جنيه لـ6479 للعمالة غير المنتظمة بأسوان كمنحة استثنائية لمواجهة كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

أكد ممدوح ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، تم صرف منحة استثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد للعمالة غير المنتظمة "قطاع المقاولات والزراعة" خلافاً للمنح الأخرى المقررة لهم فى المواسم والأعياد.

وأضاف مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة هذه المنحة 500 جنيهاً تصرف لكل عامل من المسجلين بالعمالة غير المنتظمة والمستفيدة بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، لنحو 6479 عاملاً بإجمالى مبالغ وصلت لنحو 3 ملايين و239 ألفاً و500 جنيهاً.

وأشار "ميلاد" إلى أنه لأول مرة يتم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر للعمال المسجلين بالإدارة وعددهم 721 عاملاً بإجمالى مبلغ 360 ألفاً و500 جنيهاً، لافتاً إلى أنه تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسلامة والآمان للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بقاعدة بيانات المديرية، قامت الوزارة بمشاركة مبادرة رئيس الجمهورية وضمن الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بإنشاء موقع لتسجيل العمالة غير المنتظمة غير المسجلة بالمديريات إلكترونياً على الموقع التالى: www.manpower.gov.eg لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لهم على مستوى الجمهورية.

يذكر أن إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، انتهت خلال شهر فبراير الماضى من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة من المسجلين المستفيدين، وآخرها منحة المولد النبوى لنحو 6355 عاملاً بإجمالى ثلاثة ملايين و177 ألف و500 جنيه، وذلك بعد أن تم رفع قيمة المنحة لأول مرة من 200 إلى 500 جنيه، وأن جميع المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة ارتفعت لأول مرة إلى 500 جنيه بناء على القرار الوزارى 162 لسنة 2019، لذلك تشهد هذه المنح إقبالا كبيرا من المستفيدين ويتم الحصول عليها عن طريق حوالة بريدية والكارنيه والبطاقة الشخصية لكل عامل.