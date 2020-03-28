صحيفة واشنطن إكزامينر : مذيع بارز يتوقع إلغاء ترشيح بايدن لأسباب "ذهنية"

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" إن تاكر كارلسون مذيع فوكس نيوز، نقل عن أشخاص مطلعين من داخل حملة جو بايدن ، إن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطى المحتمل لن يكون "لائقا ذهنيا" في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال كارلسون ، إن هؤلاء الأشخاص المطلعين زعموا أن بايدن قد لا يكون لديه الاتزان العقلى ليستمر حتى انتخابات 2020 فىي نوفمبر القادم، متكهنا بأن الحزب قد يلغي ترشيحه.

ونقلت الصحيفة ، أن كارلسون قال ،"أعتقد صادقا أن جو بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي فى يوم الانتخابات"، وأضاف أن الحزب الديمقراطى أمام تحدى الفوز، لكنه يعرف أنه لا يملك مرشحا قادرا على تحقيق ذلك، حسب تعبيره، وتابع "لن ينجح، والناس من حوله يعرفون ذلك. ثقوا بي، أنا أعرفهم. وأنا أعلم أنهم يعرفون ذلك، لأنهم قالوا لي ذلك".

وتوقع كارلسون، أن يحل حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، محل بايدن كمرشح للحزب الديمقراطى.

وحقق نائب الرئيس الأمريكى السابق، انتصارات حاسمة فى الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، متقدما بفارق كبير على منافسه بيرنى ساندرز ما يجعله أقرب من أى وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب فى نوفمبر المقبل.