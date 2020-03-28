صحيفة واشنطن إكزامينر : مذيع بارز يتوقع إلغاء ترشيح بايدن لأسباب "ذهنية"

قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" إن تاكر كارلسون مذيع فوكس نيوز، نقل عن أشخاص مطلعين من داخل حملة جو بايدن ، إن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطى المحتمل لن يكون "لائقا ذهنيا" في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال كارلسون ، إن هؤلاء الأشخاص المطلعين زعموا أن بايدن قد لا يكون لديه الاتزان العقلى ليستمر حتى انتخابات 2020 فىي نوفمبر القادم، متكهنا بأن الحزب قد يلغي ترشيحه.
ونقلت الصحيفة ، أن كارلسون قال ،"أعتقد صادقا أن جو بايدن لن يكون المرشح الديمقراطي فى يوم الانتخابات"، وأضاف أن الحزب الديمقراطى أمام تحدى الفوز، لكنه يعرف أنه لا يملك مرشحا قادرا على تحقيق ذلك، حسب تعبيره، وتابع "لن ينجح، والناس من حوله يعرفون ذلك. ثقوا بي، أنا أعرفهم. وأنا أعلم أنهم يعرفون ذلك، لأنهم قالوا لي ذلك".
وتوقع كارلسون، أن يحل حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، محل بايدن كمرشح للحزب الديمقراطى.
وحقق نائب الرئيس الأمريكى السابق، انتصارات حاسمة فى الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، متقدما بفارق كبير على منافسه بيرنى ساندرز ما يجعله أقرب من أى وقت مضى إلى نيل ترشيح حزبه لمنافسة الرئيس دونالد ترامب فى نوفمبر المقبل.
وخلال حديثه فى اتصال بالفيديو مع 70 من المانحين فى جورجيا، فى ظل القيود المفروضة على التجمعات فى ظل تفشى وباء كورونا، قال بادين إنه وأوباما اتفقا مؤخرا على ضرورة أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس له خبرة سياسية تسمح له بأن يصبح رئيس فى حال أصبح غير قادر على القيام بمهامه.
وقال بايدن ، إن الأمر الأكثر أهمية وقد تحدث مع باراك بشأنه هو أن يكون هناك شخص يكون مستعدا بعد اختياره لكى يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لو حدث شيئا ما، وذكر بايدن للمانحين، إن فريق يدرس على الأقل سبع سيدات، وعملية الاختيار التى وصفها مسئولو الحملة لقناة NBC News، بانها قوية وستبدأ فى غضون أسابيع.
وكان بايدن قد قال خلال مناظرة مع ساندرز الأسبوع الماضى، إنه يخطط لاختيار امرأة للترشح لمنصب نائب الرئيس فى حال أصبح هو المرشح الديمقراطى. وقال بايدن:"يجب أن يكونوا مستعدين".
وقال بايدن إنه يحتاج شخص يكون متوافقا معه فى السياسة ولا يريد شخص لديه رؤية مقيدة للولايات المتحدة ونفوذها المطلوب فى العالم، ويريد أن يتأكد أن اختياره ليس متناقضا بأى طريقة مع اتجاهه فى الرعاية الصحية أو التعليم.
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