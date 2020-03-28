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صحيفة أمريكية: 11% من ضباط نيويورك خارج الخدمة بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:08 ص
صحيفة أمريكية: 11% من ضباط نيويورك خارج الخدمة بسبب كورونا
كتبت: نهال طارق

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قالت نيويورك بوست إن خمسة من رجال الشرطة في ولاية نيويورك أبلغوا أنهم لن يذهبوا إلى العمل بسبب إصابتهم بعدوى فيروس كورونا يوم الخميس تاركين شرطة نيويورك بدون 11% من ضباطها الذين يقومون بدوريات في شوارع المدينة بينما يواصل وباء كورونا انتشاره.

حصلت نيويورك بوست على ما يفيد أن الفيروس أصاب ضباط الصف أكثر من أى رتبة أخرى وتشير الوثيقة أن 2563 من ضباط الشرطة فى نيويورك البالغ عددهم حوالي 24 ألفًا قد اتصلوا صباح بعدم الحضور فيما يقدر ب 11%.

كما أصيب خمسة من الجراحين الـ 33 في شرطة نيويورك بكورونا بالإضافة إلى ذلك، وأبلغ 413 رقيبًا و 130 ملازمًا و 22 قبطانًا و31 شخصًا برتبة قائد أعلى عن المرض، ويظهر الرقم القياسي أن 3737 ضابطا بالزى الرسمي استدعى المرضى أو 10.3٪ من الضباط النظاميين.

وارتفع عدد المرضى بشكل يومي على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث بدأت التقارير عن الضباط الذين أصيبوا بالفيروس التاجي في الظهور، وكان حوالي 1300 شرطي خارجة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي.

كما ارتفع عدد الضباط بشرطة نيويورك الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 خلال يوم الخميس إلى 351 من 294 شرطيًا و 57 مدنيًا ، وفقًا لمتحدث باسم شرطة نيويورك.

أبلغ مفوض الشرطة ، ديرموت شيا ، في السابق عن 322 حالة ، لكنه توقع أن يزداد العدد مع انتظار المزيد من الاختبارات، لكنه قال إن الوزارة ستحول الموارد إلى حساب نقص الموظفين.

وكرر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو ثقة المفوض في أن شرطة نيويورك قادرة على استيعاب الركود، قائلاً، إن المدينة لم تطلب أى مساعدة خارجية.

وأظهرت البيانات تسجيل الولايات المتحدة  لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 91,329  حالة وهو أكثر من أى دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.


الولايات المتحدة

الصين

ايطاليا

نيويورك

وباء كورونا

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