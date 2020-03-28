اليوم السابع
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صحف إسرائيلية: ميركل رفضت تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:24 م
صحف إسرائيلية: ميركل رفضت تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا المستشارة الالمانيه انجيلا ميركل
هند المغربي

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا، وفق ماجاء بروسيا اليوم.

وأضافت الصحيفة أن هذا الطلب جاء مؤخرا خلال اتصال هاتفي بين ميركل ونتنياهو، من دون أن تحدد تاريخ المحادثة.

وكان مكتب نتنياهو نشر الثلاثاء الماضي بيانا أوضح فيه أن الأخير هاتف المستشارة الألمانية، حيث بحثا سبل التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس.

ووفق الصحيفة رفضت ميركل طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة له أن ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها "أعارت" فرنسا مؤخرا المئات منها، فيما قال مكتب نتنياهو للصحيفة: "لا نتطرق لتفاصيل المكالمات بين الزعماء"، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي إنه "ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم".

ولفتت الصحيفة يتزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهاجم الرئتين، حيث قفز سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف، وتقدمت إسرائيل بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 


ميركل

إسرائيل

تنفس صناعى

المانيا

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