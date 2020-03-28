صحفية أمريكية: تقارير تؤكد وصول البطالة بالولايات المتحدة لـ30% بسبب كورونا

ماجد تمراز

قالت هبة القدسي، كاتبة صحفية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ولاية نيويورك أكثر الولايات المصابة، ويليها كاليفورنيا ثم واشنطن، مشيرة إلى أن هناك خسائر كبيرة للغاية في كل القطاعات بأمريكا، وأن الرئيس دونالد ترامب يحاول التغلب على كل تلك العقبات، خاصة أنه يفخر دائما بقدرته على التطوير الاقتصادي، ولكن الأوضاع الآن أصبحت غير مبشرة بالنسبة له.



وأضافت هبة القدسي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساءdmc"، أن بمجرد الإصابة بفيروس كورونا لا تظهر الأعراض إلا بعد أسبوعين، ولم يكن هناك استجابة كبيرة للمواطنين بالإرشادات الوقائية، وخرجوا إلى المتنزهات والحدائق، لذلك ظهرت أعداد كبيرة جدا من الإصابات، والآن الدولة مجبرة على فرض حجر صحي على المواطنين لإبقائهم في منازلهم حتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 2 ترليون دولار لدعم كافة القطاعات المتضررة.



وأوضحت "القدسي"، أن العالم سيدخل مرحلة ركود عميق، لذلك على كل دولة الاستعداد لأزمات اقتصادية طاحنة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تقارير كشفت عن وصول معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، وهذا ما سيسبب أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة.