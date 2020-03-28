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صحة الأقصر : تشغيل المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع والالتزام بحظر التجول

السبت، 28 مارس 2020 04:30 م
صحة الأقصر : تشغيل المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع والالتزام بحظر التجول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، أنه مراعاة بالمواطنين وتنفيذاً للخطاب السابق والكتاب الدوري الذى ورد إليها من وزارة الصحة والإدارة المركزية المؤسسات الغير حكومية والتراخيص بشأن تشغيل المنشأت الطبية الخاصة وتأكيداً علي ضرورة تنفيذ هذا القرار وإتخاذ اللازم، تم التأكيد على السماح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بحظر التجوال من 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً.

وأضافت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم التأكيد على أنه يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة طوال الأسبوع مع الإلتزام بمواعيد حظر التجوال طوال أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ويستثني من مواعيد الحظر التجوال المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة، ويراعي التزام جميع المنشأت الطبية الخاصة بتطبيق معايير مكافحة العدوي والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.

وكان الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، قد صرح أنه طبقاً لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية يتم الالتزام بضرورة عزل كل من قدم إلى البلاد من الخارج وعزله بالمنزل لمدة 14 يوما، وفى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على الشخص أو أى من المخالطين له، يجب الاتصال برقم 105 الخط الساخن الخاص بعمليات وزارة الصحة والسكان، وشملت الإرشادات التأكيد على التوصيات السابق ورودها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بأنه لا يتم إجراء أى تحليل لفيروس كورونا لأى شخص سوى من ظهرت عليه الأعراض الخاصة بالفيروس، ويتم توقيع الكشف الطبى من قبل أحد الأطباء المختصين بمستشفى الحميات، ويؤكد وكيل وزارة الصحة أنه لا ضرورة للتوجه إلى المستشفيات سوى من ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا ومنها الحمى، والسعال، وضيق التنفس.

 


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