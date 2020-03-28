شباب بئر العبد بشمال سيناء يتسابقون فى تعقيم الشوراع لمكافحة كورونا.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهد مركز بئر العبد، بشمال سيناء بالمدينة والقرى، تسابق الشباب بجهودهم التطوعية لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد. وسجلت الفرق الشبابية حضورها بمبادرة التعقيم، أطلقها مجموعة من الشباب بقرية "رمانة" على مشارف مركز بئر العبد من الناحية الغربية، ضد فيروس كورونا.

وخلالها قام الشباب يعاونهم رموز القرية بعمليات رش وتعقيم وتطهير للمنشأت والشوارع والمحلات. وبدورهم أطلق المبادرين من الشباب بقرية "الخربة" حملة تعقيم لقريتهم، خلالها طافوا شوارع القرية وهم يقمون بأعمال تعقيم شملت المساجد والمقرات الحكومية والمنازل والشوارع، وشاركهم فى جهودهم قيادات القرية التنفيذية ورموز شعبية.

وتكررت فى قرية "6 أكتوبر"، غرب مدينة بئر العبد مشاهد حملات التعقيم، وشملت رش بالمواد المطهرة للشوارع ومحلات ومساجد، بمعاونة أهل القرية، الذين وفروا سيارات نقل وأدوات الرش للشباب وتسابق بدورهم الشباب من أعمار مختلفة فى القيام بواجبهم.

وشهدت قرية "رابعة "، على مسار الطريق الدولى "العريش القنطرة "، بنطاق مركز بئر العبد، أعمال تطهير وتعقيم نفذها الشباب مجتمعين بعد أن وفروا بجهودهم الذاتية وسائل النقل وأدوات ومعدات التعقيم وانطلقوا بها مكثفين التعقيم للشوارع والمنازل وسط حفاوة وترحيب الأهالى بهذا العمل الخيرى.

وفى داخل مدينة بئر العبد، أطلق محسن سالم رئيس المدينة حملة تطهير وتعقيم بمعاونة جهات الاختصاص من الصحة والشباب والرياضة، والطب الوقائى، وبدورهم حرص الشباب على المشاركة فى هذه الحملة بجهود تطوعية، وتقديم خدمات توفير معدات وسيارات والإسهام بجهدهم فى الأعمال المنفذة والتي تتواصل داخل المدينة، وخلالها يجرى التعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة والمساجد والمحابس والدواوين وأماكن ومحطات الانتظار ومناطق تجمعات الأسواق وأمام البنوك وواجهات المحلات وأسوار المنازل، وانتقل الشباب لمناطق تجمعات سكنية وأحياء وتمكنوا من تطهير وتعقيم وحدات سكنية بأكملها.

وأعلن عدد من أطباء مركز بئر العبد من أبناء المدينة والقرى، عن مبادرة تقديم المشورة بتوزيع أرقام هواتفهم لاستقبال مكالمات ورسائل المرضى لمراجعتهم طبيا مجانا، وأوضح الأطباء أن طلب المشورة الطبية طبقا لحالة المريض الصحية، حيث يقوم الطبيب بالتواصل معه بإحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى أو المحمول أو الإنترنت، بالصوت والصورة إن استدعى الأمر، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة، وفي حالة الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور.

ولم تغب عن مشهد التعاون السيدات فى مركز بئر العبد، وقدم مجلس إدارة "النادى الرياضى" ببئر العبد بشمال سيناء فى بيان له الشكر للسيدة "سليمة سليم"، المدير التنفيذى للنادى الرياضى، لجهودها فى تعقيم مبنى النادى الرياضى، وقرر صرف مكافأة استثنائية، وتكريمها من مجلس الإدارة.



