شاهد إجراءات غلق شواطئ بورسعيد لمواجهة كورونا.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، غلق شاطئ بورسعيد بنطاق الحى حيث تم تشكيل لجنة برئاستة وتضم كل الإدارات المعنية بالحى لمتابعة تنفيذ القرار حيث تم المرور اليوم وغلق كافة الأنشطة على الشاطئ بما فيها مؤجرى الشماسى.

وأكد رئيس حى المناخ، أن هذا القرار يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وأكد أن هناك متابعة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بالمرور بنطاق الحى صباحًا ومساءً.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قرر إغلاق جميع شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد أمام الجمهور مع متابعة رؤساء الأحياء وإدارة الشاطي والمصيف تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية وضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظة بورسعيد قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الأجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وقاعات دار المناسبات وإزالة الأسواق العشوائية بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية .

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات وعدم التكالب على الأسواق والمخابز لا سيما بأن بورسعيد تشهد وفرة في المواد الغذائية والتموينية.