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سيدة ناميبيا الأولى تدخل في تحدى غسل الأيدي للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

السبت، 28 مارس 2020 05:30 م
سيدة ناميبيا الأولى تدخل في تحدى غسل الأيدي للوقاية من كورونا.. فيديو وصور مونيكا جينغوس
كتب هيثم سلامة

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تماشيا مع الوقاية من فيروس كورونا القاتل، الذى حصد أرواح آلاف فى مختلف قارات العالم، دخلت مونيكا جينغوس، السيدة الأولى في دولة ناميبيا، تحدى غسيل اليدين لمنظمة الصحة العالمية، كما رشحت كلا من السيدة الأولى في رواندا و النيجر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية ووقف نقل عدوى فيروس. كورونا.

ونشرت فيديو آخر، عبر حسابها بموقع تويتر،  تحدث من خلاله إلى بعض الشاب وعلقت قائلة :" بناءً على طلب الشباب من المنطقة ، جلسنا أيضًا في جلسة أسئلة وإجابات لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في هذه الأوقات المضطربة ، من المهم التحدث مباشرة مع الشباب وإبداء مخاوفهم.".

يشار إلى أن رئيس ناميبيا هيج جينجوب فى مؤتمر صحفى، أعلن منذ حوالى أسبوعين تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا لمدة 30 يوما فى محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وقال إن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات لمحاولة احتواء تفشى المرض، بما فى ذلك حظر جميع التجمعات لمدة 30 يوما.

وكانت أغلقت دول أفريقية عديدة حدودها وألغت رحلات الطيران وفرضت قيودا صارمة على الدخول وإجراءات حجر صحى لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد الذى ظهر فى 26 من دول القارة، وتتزايد أعداد حالات الإصابة به.

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مونيكا جينغوس

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" COVID-19 تختبر مرونة النظم الصحية القوية حول العالم.. وإدراكا من الخسائر الفادحة التى تسببها الملاريا للسكان المعرضين للخطر فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلًا عن البنية التحتية الصحية الهشة فى المنطقة، نؤكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا واكتشافها وعلاجها".

من جهته، قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية: "بينما يواصل COVID-19 انتشاره السريع، تود منظمة الصحة العالمية إرسال رسالة واضحة إلى البلدان المتضررة من الملاريا فى أفريقيا.. لا تقم بتقليص الأنشطة المخطط لها للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.. إذا أصيب شخص يعيش فى مكان مصاب بالملاريا، بالحمى، فعليه أو عليها طلب التشخيص والرعاية فى أقرب وقت ممكن".

 

 

 

 

 

 


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