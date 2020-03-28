سيدة ناميبيا الأولى تدخل في تحدى غسل الأيدي للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تماشيا مع الوقاية من فيروس كورونا القاتل، الذى حصد أرواح آلاف فى مختلف قارات العالم، دخلت مونيكا جينغوس، السيدة الأولى في دولة ناميبيا، تحدى غسيل اليدين لمنظمة الصحة العالمية، كما رشحت كلا من السيدة الأولى في رواندا و النيجر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية ووقف نقل عدوى فيروس. كورونا.

ونشرت فيديو آخر، عبر حسابها بموقع تويتر، تحدث من خلاله إلى بعض الشاب وعلقت قائلة :" بناءً على طلب الشباب من المنطقة ، جلسنا أيضًا في جلسة أسئلة وإجابات لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في هذه الأوقات المضطربة ، من المهم التحدث مباشرة مع الشباب وإبداء مخاوفهم.".

#BeSafe

In response to the @WHO #SafeHandsChallenge, as nominated by @FirstLadyRwanda, @njamasisi and @FirstLadyNiger, we collaborated with youth living in informal settlements who insisted we reflect the safe hands challenge in a context that reflects their reality. @OAFLA pic.twitter.com/IV60BEhypr — First Lady, Namibia (@FLON_Namibia) March 27, 2020

يشار إلى أن رئيس ناميبيا هيج جينجوب فى مؤتمر صحفى، أعلن منذ حوالى أسبوعين تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا لمدة 30 يوما فى محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وقال إن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات لمحاولة احتواء تفشى المرض، بما فى ذلك حظر جميع التجمعات لمدة 30 يوما.

#BeInformed

At the request of the youth from the area, we also sat down for a Q&A to discuss the implications of #covid19nam. In these uncertain times, it’s important to speak directly with young people and engage their concerns. pic.twitter.com/4clDfImWZc — First Lady, Namibia (@FLON_Namibia) March 27, 2020

وكانت أغلقت دول أفريقية عديدة حدودها وألغت رحلات الطيران وفرضت قيودا صارمة على الدخول وإجراءات حجر صحى لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد الذى ظهر فى 26 من دول القارة، وتتزايد أعداد حالات الإصابة به.



مونيكا جينغوس

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" COVID-19 تختبر مرونة النظم الصحية القوية حول العالم.. وإدراكا من الخسائر الفادحة التى تسببها الملاريا للسكان المعرضين للخطر فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلًا عن البنية التحتية الصحية الهشة فى المنطقة، نؤكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا واكتشافها وعلاجها".

من جهته، قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية: "بينما يواصل COVID-19 انتشاره السريع، تود منظمة الصحة العالمية إرسال رسالة واضحة إلى البلدان المتضررة من الملاريا فى أفريقيا.. لا تقم بتقليص الأنشطة المخطط لها للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.. إذا أصيب شخص يعيش فى مكان مصاب بالملاريا، بالحمى، فعليه أو عليها طلب التشخيص والرعاية فى أقرب وقت ممكن".