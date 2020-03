سيدة ناميبيا الأولى تدخل في تحدى غسل الأيدي للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

تماشيا مع الوقاية من فيروس كورونا القاتل، الذى حصد أرواح آلاف فى مختلف قارات العالم، دخلت مونيكا جينغوس، السيدة الأولى في دولة ناميبيا، تحدى غسيل اليدين لمنظمة الصحة العالمية، كما رشحت كلا من السيدة الأولى في رواندا و النيجر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية ووقف نقل عدوى فيروس. كورونا.

ونشرت فيديو آخر، عبر حسابها بموقع تويتر، تحدث من خلاله إلى بعض الشاب وعلقت قائلة :" بناءً على طلب الشباب من المنطقة ، جلسنا أيضًا في جلسة أسئلة وإجابات لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في هذه الأوقات المضطربة ، من المهم التحدث مباشرة مع الشباب وإبداء مخاوفهم.".

#BeSafe In response to the @WHO #SafeHandsChallenge , as nominated by @FirstLadyRwanda , @njamasisi and @FirstLadyNiger , we collaborated with youth living in informal settlements who insisted we reflect the safe hands challenge in a context that reflects their reality. @OAFLA pic.twitter.com/IV60BEhypr

يشار إلى أن رئيس ناميبيا هيج جينجوب فى مؤتمر صحفى، أعلن منذ حوالى أسبوعين تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا لمدة 30 يوما فى محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وقال إن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات لمحاولة احتواء تفشى المرض، بما فى ذلك حظر جميع التجمعات لمدة 30 يوما.

At the request of the youth from the area, we also sat down for a Q&A to discuss the implications of #covid19nam. In these uncertain times, it’s important to speak directly with young people and engage their concerns. pic.twitter.com/4clDfImWZc