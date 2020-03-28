اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 04:59 م
خالد صلاح
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سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 802

السبت، 28 مارس 2020 04:14 م
سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 802 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سنغافورة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى سنغافورة، إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 802.

وكانت سنغافورة سجلت يوم الأربعاء الماضى 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، بعدما كانت قد أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة حدوث 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشارا للعدوى. ومن بين الإصابات الجديدة هناك 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج.

وفى مطلع الأسبوع الجارى أعلنت سنغافورة عن أول حالتى وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.

 وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا بداية الاسبوع الجاري، كانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصا بألفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور ألفيروس بها فى أوآخر يناير.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".

 


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