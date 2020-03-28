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سكاي نيوز: عدد المتعافين من كورونا بالعالم يتجاوز 144 ألفا والوفيات 29ألفا

السبت، 28 مارس 2020 07:45 م
سكاي نيوز: عدد المتعافين من كورونا بالعالم يتجاوز 144 ألفا والوفيات 29ألفا كورونا
كتب سمير حسنى

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قالت سكاي نيوز، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم تجاوز 144 ألفا من أصل أكثر من 632 ألف مصاب، فى حين بلغت الوفيات تتجاوز 29 ألفا، وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس.

وكان قادة دول مجموعة العشرين G20 قد أكدوا في البيان الختامي لقمتهم الاستثنائية الافتراضية التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، تقديم الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية والتزامهم بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصًا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.

 

وأعلن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس جبريسوس في مؤتمر صحفي عقده بجنيف أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد كوفيدـ19 تخطى النصف مليون شخص حول العالم، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف حالة، وتم شفاء نحو 100 ألف شخص.

 


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

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