اليوم السابع
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روسيا: نظاما علاجيا لكورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا

السبت، 28 مارس 2020 10:40 م
روسيا: نظاما علاجيا لكورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية، اليوم السبت، أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.

وذكرت الوكالة في بيان لها: "قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوى مع الأخذ بالاعتبار الخبرة الصينية والفرنسية، بوضع نظام علاجي لعدوى الفيروس التاجي على أساس عقار الميفلوكين المضاد للملاريا".

واقترحت الوكالة على وزارة الصحة الروسية إدراج النظام العلاجي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وقالت مديرة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، "إن الدواء ذو الانتقائية العالية يمنع التأثير الخلوي للفيروس التاجي ويمنع تكاثره، كما يمنع التأثير المثبط المناعي للميفلوكين تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس".

وتابعت "إضافة المضادات الحيوية الماكروليدية والبنسلين الاصطناعي لا يمنع فقط تكوين متلازمة بكتيرية فيروسية ثانوية، ولكنه يسمح أيضًا بزيادة تركيز العوامل المضادة للفيروسات في بلازما الدم والرئتين".

وأضافت "أن ذلك سيوفر العلاج الفعال للمرضى الذين يعانون من الفيروسات التاجية بمراحلها المختلفة".

وقالت الخدمة الصحفية للوكالة إنه على أساس الميفلوكين، يتم أيضًا تطوير مخطط فعال وآمن للوقاية من الفيروسات التاجية.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

علاج كورونا

فرنسا

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