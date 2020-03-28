روسيا تعتزم غلق حدودها بدءًا من 30 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قررت السلطات المعنية فى دولة روسيا، اليوم السبت غلق الحدود بدءًا من يوم 30 مارس الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أعلنت تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.

وكانت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية أعلنت اليوم السبت، أنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس".

من جانب آخر، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إنها تتفق مع تقدير وزارة الصحة الروسية، بأن انتشار فيروس كورونا المستجد فى روسيا سينخفض ​​بحلول شهر مايو القادم، ولكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس في التعامل مع الأزمة، وأوضحت فوينوفياش - ردا على سؤال ما إذا كانت تقديرات وزارة الصحة الروسية بشأن انخفاض تفشي الفيروس في البلاد صحيحة - "نعم، أوافق.. لكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.