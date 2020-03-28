رئيس مدينة سفاجا تقود حملة "طرق الأبواب" للتوعية بطرق مواجهة كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر حملة طرق الأبواب استهدفت منازل منطقة سفاجا البلد للتوعية المواطنين بطرق الوقاية للحماية من فيروس كورونا بالتزامن مع الحملة المكبرة لتطهير وتعقيم كافة ربوع المدينة.

أكدت المغربي أنها بالتعاون مع مجموعة من الشباب المدرب من قبل إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر، تم تقسيم منطقة سفاجا البلد على المشاركون فى المبادرة إلى مجموعات لاستيعاب كافه شوارع المنطقة للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا بالحوار المباشر وكذلك لصق منشورات وإرشادات على المنازل.

وحرصت رئيس مدينة سفاجا على ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى وكذلك المشاركون فى المبادرة اثناء جولتهم داخل المنطقة وحث المواطنون من أهالى سفاجا على ضرورة ارتداء الكمامات وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وأشارت إلى أن الوحدة المحلية للمدينة مستمرة فى تقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعاملين بالمصالح الحكومية، والتأكيد على نشر هذه الإجراءات، بما يعمل على توسعة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

و تم توزيع الإرشادات على السيارات و الميكروباص و تعليق و توزيع الإرشادات على المحلات التجارية و المصالح الحكومية، كذلك قاموا بالحديث مع سائقى الميكروباصات بضرورة التعقيم باستمرار حفاظاً على صحتهم و صحة المواطنين.

كانت أطلقت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مبادرة "هنساعد بعض "، والتى تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع سيدات مدينة سفاجا والأسر المنتجة بمدينة سفاجا، بهدف توصيل الطلبات المنزلية الى المنازل، بعدم التجمعات فى الشوارع

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم عقد عدة لقاءات متفرقة مع سيدات مدينة سفاجا ، ممن لديهن مشروعات صغيرة للخبز أو الأطعمة الغذائية والسيدات اللاتى يقومن ببيع المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم تجميعهم فى جروب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، يسمى أطلب واتمنى " بيت العيلة" للسيدات فقط للحصول على الطعام فى ساعات الحظر .

وأضافت رئيس مدينة سفاجا فى بيان على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة سفاجا، أنها أكدت على السيدات على توفير دليفرى للتوصيل للمنازل والإعلان على أرقام الهواتف الخاصة بهم للتواصل معهن فى حالة حاجة المواطنين إلى شراء منتجاتهن.

وتابعت أن المبادرة تأتى فى إطار توحيد الصفوف وتضافر الجهود للبقاء فى المنزل أكبر فترة ممكن لمواجهة فيروس كورونا وحماية أرواح المواطنين من الخطر الذى أصبح يهدد العالم بأثره، حيث وصل الجروب خلال يومين إلى 10 الاف سيدة، كما يتم نشر مواد إعلامية من قبل الوحدة لمحلية لمدينة سفاجا عليه بهدف التوعية بطرق الوقاية منه ومتابعة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.