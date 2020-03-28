اليوم السابع
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رئيس حزب تركى معارض يطالب بالإفراج عن 300 ألف سجين بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 07:07 م
رئيس حزب تركى معارض يطالب بالإفراج عن 300 ألف سجين بسبب كورونا رجب طيب أردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب السعادة في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، دعا إلى تحقيق المطالب المجتمعية بشأن الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول العفو العام المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية.

 

تصريحات كرم الله أوغلو تأتي في الوقت الحالي في ظل الحديث عن التعديلات بشأن قانون تقليص مدة العقوبات للمسجونين الذي أعيد طرحه بعد تفشي وباء كورونا بهدف تقليص عدد السجناء، موضحًا أن اللجنة القانونية في حزبه تقوم بدراسة الحزمة وتدقيقها، ومؤكدًا ضرورة ألا يخالف قانون العفو مبادئ المساواة المنصوص عليها في دستور الدولة.

 

وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا وبلوغ الإصابات نحو 6000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.

 

يشار إلى أن السلطات التركية فتحت تحقيقا مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، بسبب حديثه عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) داخل السجون.

 

عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، كان أعلن الأسبوع الماضي أن نتيجة التحليل الذي أجري لأحد المعتقلين يبلغ من العمر 70 عامًا، كشفت إصابته المؤكدة بفيروس كورونا.

 

النيابة العامة في أنقرة قالت إن تصريحات عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، لا أساس لها من الصحة، وأعلنت بدء التحقيق معه بتهمة إثارة الذعر والفزع بين المواطنين

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، المعروفة في الإعلام التركي بلقب المرأة الحديدية، سخرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة إنه إذا كان السيد أردوغان، متعبًا، فليفتح الطريق أمام النظام البرلماني.

 

جاء ذلك خلال تصريحات لأكشنار عبر جريدة KRT التركية، أكدت فيها على أنه يجب على الجميع البقاء في المنازل، وعدم مغادرتها، ويجب على الحكومة التركية أن تعلن الحجر الطبي المطلوب بشكل عاجل، مشيرة إلى أن أردوغان هو صاحب الكلمة الأخيرة في كل شيء في تركيا.

 

وقالت إكشنار، مشيرة إلى ضرورة أخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، : إذا كان أردوغان متعبًا للغاية، فليفتح الطريق أمام النظام البرلماني، أو سنفتحه نحن عقب الانتخابات القادمة، فقد قدم السيد كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري حزمة توصيات مكونة من 13 مادة في إطار مكافحة فيروس كورونا. ونحن كحزب الخير قدمنا أيضًا. المعارضة تعمل من أجل هذا الموضوع. فنحن نولي اهتمامًا كبيرًا لسلامة البلاد، لكن يتوجب على السيد أردوغان اتخاذ خطوات مشتركة لكني لا أعرف إذا كان سيفعل ذلك أم لا؟.

 

 


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