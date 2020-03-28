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رئيس الوزراء الإيطالى: على أوروبا أن تظهر قدرتها على مواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:21 م
رئيس الوزراء الإيطالى: على أوروبا أن تظهر قدرتها على مواجهة كورونا رئيس وزراء إيطاليا
كتب سمير حسنى

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دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبى كونتى، أوروبا فى إظهار قدرتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على أن بلاده تؤدى دورها، فى السياق نفسه وافق "كونتى" على تشريعات جديدة لإتاحة 4.7 مليار يورو للمدن المتضررة من فيروس كورونا "جاء ذلك بحسب سكاى نيوز اليوم السبت.

وفى وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، من سقوط الاتحاد الأوروبى ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، وأشار كونتى خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع "إل سول 24" الإيطالى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر".

وأضاف كونتى قائلا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبى كله".

وتابع كونتى قائلا "أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً".

وأردف قائلا: "أمثل بلدا يعانى كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسى بالمماطلة"، معتبرا أنه "ينبغى علينا تجنّب أن نتخذ فى ​أوروبا​ خيارات مأساوية. إذا لم تُثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدى غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبى بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده".


رئيس وزراء ايطاليا

اوروبا

كوفيد 19

كورونا

اخبار

إيطاليا

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