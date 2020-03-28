رئيس الصحة العالمية يوجه رسالة لوزير الصحة البريطانى بعد إصابته بكورونا

كتب هيثم سلامة

حرص رئيس منظمة الصحة العالمية، تيودرس أدهانوم جيبريسوس، على مؤازرة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ، بعد إعلانه اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال تيودرس أدهانوم جيبريسوس، إلى وزير الصحة البريطاني، عبر حسابه بموقع تويتر:" دعمنا لك، كريس ويت.. يرجى الاعتناء حتى الشفاء والتحسن قريبا.. نحن جميعا في هذا معا في مواجهة فيروس كورونا".

Our thoughts and support are with you, Chris Whitty @CMO_England. Please take good care and get well soon. We are all in this together. #COVID19 https://t.co/wHbsJJBS6h — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 27, 2020

أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إصابته بكورونا، وأشار إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل، وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، في الحجر الطبي بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس.



رئيس منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس

وأعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، اليوم الجمعة إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.

وعلى الجانب الآخر، أكد صحيفة " ذا صن"، أنه ربما كان لزاما على وزيرا المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

يشار أن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن قبل إصابته إن أكثر من نصف مليون بريطاني سجلوا بياناتهم للتطوع من أجل مساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن هذا الكم الكبير من المتطوعين سجل بياناته رغبة في مساعدة هيئة الخدمات الصحية بعدما دعا هانكوك 250 ألف شخص إلى التبرع بوقتهم لمساعدة مليون ونصف شخص معزولين لمدة 12 أسبوعًا، في محاولة لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس.