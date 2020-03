رئيس الصحة العالمية يوجه رسالة لوزير الصحة البريطانى بعد إصابته بكورونا

حرص رئيس منظمة الصحة العالمية، تيودرس أدهانوم جيبريسوس، على مؤازرة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ، بعد إعلانه اليوم إصابته بفيروس كورونا.

وقال تيودرس أدهانوم جيبريسوس، إلى وزير الصحة البريطاني، عبر حسابه بموقع تويتر:" دعمنا لك، كريس ويت.. يرجى الاعتناء حتى الشفاء والتحسن قريبا.. نحن جميعا في هذا معا في مواجهة فيروس كورونا".

Our thoughts and support are with you, Chris Whitty @CMO_England. Please take good care and get well soon. We are all in this together. #COVID19 https://t.co/wHbsJJBS6h