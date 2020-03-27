شاهد.. لحظة إعلان وزير الصحة البريطاني إصابته بفيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إصابته بكورونا، وأشار إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل، وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، في الحجر الطبي بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس.

بعد إصابة رئيس الوزراء.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بفيروس #كورونا#خليك_بالبيت pic.twitter.com/sQ8fgTWQqE — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 27, 2020

وأعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، اليوم الجمعة إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، وأعلن داونينج ستريت أن رئيس الوزراء عاني من أعراض طفيفة أمس ليعلن اليوم إصابته بالفيروس التاجى المستجد.

وعلى الجانب الآخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرا المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.