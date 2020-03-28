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د. عبد الهادى مصباح: أطقم الأطباء والتمريض هم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:27 ص
د. عبد الهادى مصباح: أطقم الأطباء والتمريض هم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا دكتور عبد الهادى مصباح
كتب بيتر إبراهيم

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قال الدكتور عبد الهادى مصباح ، أستاذ المناعة والفيروسات، عبر برنامج "من مصر" الذى يتم إذاعته عبر قناة “CBC”، إن الأطباء والممرضات وكل من يعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الحرب.

وأشار مصباح عبر البرنامج، إلى أن هذه الحرب ضد فيروس لا يرى بالعين المجردة على الأقل العدو نشاهده ونعرف كيفية التعامل معاه لكن هذا العدو لا نعرف نشاهده أو نتعامل معه وخطورته في العالم كله، لذلك يجب تعامل الطبيب كجندى أو كظابط من الجيش أو الشرطة الذين هم بالفعل خط الدفاع الأول ضد أعدائنا من البشر على الأقل يطمئن على أولاده بعد الوفاة لأنه يأخذ بدل عدوى 19 جنيه فقط.

وقال "مصباح" : " اللى طمعنى في هذا الطلب هو الرئيس السيسي لأنه يقدر الأمور بشكل جيد وأولاده لن يتخلى عنهم أبدأ سواء أطباء أو غير أطباء، فدائماً في هذه الجائحة نحتاج رجل دولة مثل سيادة الرئيس السيسي لإدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل الذى يتبعه هو ورئيس الوزراء".

 


كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

المناعة وكورونا

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