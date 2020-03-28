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ديلى ميل: فيروس كورونا يظل على الكمامات لمدة 7 أيام

السبت، 28 مارس 2020 05:00 م
ديلى ميل: فيروس كورونا يظل على الكمامات لمدة 7 أيام اقنعه الوجه
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن مفاجأة جديدة حول مدة بقاء على الأسطح المختلفة حيث أن فيروس كورونا يعيش على أقنعة الوجه  "الكمامات" لمدة تصل إلى سبعة أيام، وتتم دراسة الفيروس التاجي الجديد بسرعة لفهم المدة التي يظل فيها معديًا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.

الكمامات
 

 

وكشفت دراسة بحثية من هونج كونج أنه لا يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي بعد سبعة أيام.

ممرضة1

لكن الباحثين من الولايات المتحدة أفادوا أنه لم يتم قياس أي وجود لفيروس كورونا حيا بعد 24 ساعة على الورق المقوى، حيث تقتل طباعة الورق بما في ذلك الصحف الفيروس في غضون ثلاث ساعات.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه من غير المحتمل أن يلوث الناس السلع التجارية  بما في ذلك تلك التي يتم شحنها عبر البريد.

وجاء في بيان من منظمة الصحة العالمية أن: "احتمالية إصابة شخص بعدوى كورونا بعد السلع التجارية منخفضة كما أن خطر الإصابة بالفيروس المسبب لـ COVID-19 من عبوة تم نقلها وسفرها وتعرضها لظروف ودرجات حرارة مختلفة منخفض أيضًا. ".

لكن النتائج الأولية التي توصل إليها أليكس تشين وزملاؤه في جامعة هونج كونج وجدت أن الفيروس كان مستقرًا للغاية لفترة طويلة عند 4 درجات مئوية، وفي درجة حرارة الغرفة ، يمكن أن تبقى على مستويات عالية لمدة سبعة أيام إذا لم يتم علاجها ، ولكن سيتم القضاء عليها بعد 14 يومًا.

كوفيد 19

في وقت سابق اليوم ، قال عالم الفيروسات جورج لومونوسوف لراديو بي بي سي اسكتلندا إن الصحف منخفضة المخاطر لأنها "معقمة للغاية" بسبب عملية الطباعة والإنتاج.

وأكد الباحثين أن من اللافت للنظر أنه لا يزال من الممكن اكتشاف مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي"الكمامه"  في اليوم السابع  مما يشير إلى أن فيروس كوفيد مستقر للغاية على هذا السطح."

اكتشف العلماء أنه عند معالجته بأي شكل من أشكال المطهر ، تكون جميع الأسطح خالية من الفيروس في غضون خمس دقائق.

 

 


كورونا

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العدوى بكورونا

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كورونا نيوز

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