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حزمة مساعدات ترامب تنقذ سائقي أوبر.. و"CNBC": الشركة تحرمهم من التأمينات

السبت، 28 مارس 2020 09:52 م
حزمة مساعدات ترامب تنقذ سائقي أوبر.. و"CNBC": الشركة تحرمهم من التأمينات
كتبت: نهال طارق

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سلطت شبكة سى إن بي سي الأمريكية الضوء على حزمة المساعدات التى وضعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقيمة ترليوني دولار، وتمت الموافقة عليها من قبل الكونجرس، لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، مشيرة فى تقرير لها السبت إلى أن تلك الحزمة ستساهم فى رفع المعاناة عن سائقي أوبر بشكل خاص.

 

وقالت سي إن بي سي، إن الشركة الأمريكية العملاقة للنقل الذكي، لا تلزم نفسها بدفع تأمينات أو تعويضات كافية لسائقيها بحجة أنهم متعاقدين وليسوا موظفين، ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على التعويضات الطارئة، حيث أوضحت الشبكة الأمريكية أن قرارات الإغلاق الجزئية والعامة فى الولايات التى أصابها كورونا تسببت فى خسارة سائقي أوبر 80% من أعمالهم فى وقت يشكل فيه المسنين فوق 66 عام 66% من السائقين فى الولايات المتحدة.

ونقلت عن الشبكة عن أحد السائقين ويدعى روبرت ريتشوين قوله إنه اتخذ   كافة إحتياطات السلامة بعد انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات الاصابة بعدوى الفيروس يوميا.

وقام روبرت برش المطهر على أي شيء من الممكن ان يلمسه الراكب وعلق لافتة على سيارته يبلغ الناس باحتياطاته، وقال إن الفيروس أصاب بالفعل أكثر من 850 شخصًا في منطقة كولومبوس (مكان عمله) وقتل 15.

 

وقال روبرت إنه يعرف سائقي Uber الآخرين الذين لا يزالون يعملون ، ولكن بالنسبة له لم يكن هذا خيارً خاصة بعد اعلان حاكم الولاية حالة الطوارئ  وأمر السكان بالبقاء في منازلهم حتى 6 أبريل على الأقل بالضافة لزوجته البالغة من العمر 67 عاما وتعاني امراض في القلب  مع الاخذ في الاعتبار ان كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب معرضون للاصابة اكثر من غيرهم لذا كان عليه التوقف عن العمل.

 

وبحسب التقرير اعتاد روبرت أن يجني 600 دولارًا أسبوعيًا في قيادة أوبر والآن لايحقق شيئا، وقال روبرت "من الناحية المالية ، أنا في حالة صدمة نحن بالفعل في وضع الركود."

 

وأجرت مدونة the ride share استطلاعا بين سائقي أوبر في الولايات المتحدة الذي يبلغ عددهم حوالي 1.3 مليون سائق أن اكثر من 80% من السائقين تضررت اعمالهم بعد انتشار الوباء والاغلاقات المتعددة والتزان الناس بيوتهم، كما وجد الاستطلاع ان 66% من سائقي اوبر تجاوزوا سن الخمسين.

 

ووفقا للتقرير، تجادل أوبر أن سائقيها هم متعاقدون مع الشركة وليسوا موظفين لذا فهم غير مؤهلين للتأمين الصحي أو الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولم تقدم الشركة للسائقين ما يزيد عن 14 يومًا من المساعدة المالية لهؤلاء الذين اصيبوا بكورونا او اضطروا للدخول في عزل صحي.

 

وجائت الايام الماضية ببعض الاخبار الجيدة لروبرت ومن هم في مثل وضعه فعلى الرغم من أن تصنيفهم كمقاولين يجعلهم غير قادرين عادةً على تحصيل تأمين ضد البطالة ، فإن حزمة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع توسع برنامج المزايا ليشغل العمال مثل سائقي Uber.

 

 


الكونجرس

الولايات المتحدة

Uber

ترامب

وباء كورونا

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