حريق إحدى المولات التجارية بقرية الجعفرية فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت منذ قليل قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حريق هائل نشب بأحد المولات التجارية ، وعلى الفور قامت الأهالي بإبلاغ الحماية المدنية ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق .

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بنشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بمنطقة السوق بقرية الجعفرية التابعة لمركز شرطة السنطة ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وجار السيطرة على الحريق ، وتم تحرير محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قوات الحماية المدنية بالمحلة، سيطرت على حريق هائل اندلع فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتسببت النيران فى نفوق عدد كبير من الدواجن.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية، بسبب ماس كهربائى، وأدت النيران إلى نفوق كمية كبيرة من الدواجن.

وانتقلت 3 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.