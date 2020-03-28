حبس ممرض 15 يوما لافتتاحه مصنع بيع ماسكات غير مطابقة للمواصفات بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

شهدت مدينة دمياط، أمس الجمعة، واقعة مؤسفة عقب قيام مباحث التموين بضبط ممرض يقوم بتصنيع الماسكات الطبية الغير مطابقة للمواصفات ويقوم ببيعها لموردى المستلزمات الطبية والذين يقومون بدورهم بتوريدها إلى المستشفيات الحكومية والخاصة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث التموين بدمياط برئاسة المقدم احمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين اخبارية سرية مفادها قيام ممرض بمستشفى دمياط التخصصى حاصل على إجازة بافتتاح مصنعا لصناعة الماسكات والكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات وبيعها بالسوق.

وبناءا على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تمكنت مباحث التموين من ضبط المتهم أثناء مداهمة المصنع الكائن بالشارع الحربى بالقرب من مستشفى دمياط التخصصى وضبط كميات كبيرة من الماسكات الطبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة.

وتم تحريز 6 آلاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات وتم ضبط صاحب المخزن المدعو ( ح.ا ) ممرض وتم عمل محضر شرطة رقم 3785 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بقسم ثان شرطه دمياط.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.