جهاز أمريكي جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 5 دقائق فقط

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا فى حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية.

ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد لكشف فيروس كورونا المستجد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق سكاى نيوز.

وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمى الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط، لمساعدتهم فى إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر خلال أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية، ومن ثم إلى باقى دول العالم، وذلك بسبب سهولة انتشاره، وفيما تبذل دول العالم جهودا كبيرة من خلال إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجول وغيرها للسيطرة على انتشار هذا الفيروس، الذى أصاب أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، وتسبب فى وفاة أُكثر من 25 ألف.

وعلى جانب أخر تسعى العديد من شركات الأدوية ومعامل البحث فى كافة الدول من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس.