تفاصيل مقتل مسنة بالشرقية على يد طالب ثانوى اتهمته بسرقة 5 علب سجاير

عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء الخميس، كان شارع المتاجر بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، على موعد مع حادث بشع أبكى الأهالي، فور علمهم بقتل سيدة مسنة تعيش بمفردها وتعمل على كسب قوتها يومها من وبيع بعض الأشياء فى كشك بسيط، وتبين قتلها على يد شاب يبلغ من العمر 18 سنة، شاهده أحد الأهالى يجرى مسرعا من ناحية مسكنها وكان هذا طرف الخيط الذى توصل إليه ضباط البحث الجنائى للمتهم بعد ساعة من ارتكاب الواقعة.

"اتهمتنى بسرقة خمسة علب سجاير من كشك البقالة الخاص بها، فتوجهت إليها لمعاتبتها لحديثها السيئ عني، واعتديت عليها بدون قصد بعد إصرارها على الاتهام لى بالسرقة لم أشعر بنفسى وتعديت عليها بألة حادة وهربت إلى المنزل لتجميع ملابسى للفرار خوفا من الشرطة" هكذا اعترف المتهم فى التحقيقات.

حيث أدلى " فيصل أ " 18 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى العام، مقيم بندر بلبيس، أمام جهات التحقيقات بتفاصيل إرتكابه واقعة قتل سيدة مسنة بشارع المتاجر بندر بلبيس، بعد القبض عليه أثناء محاولته الهروب، قال المتهم، أن خاله متزوج من شقيقة المجنى عليها، وهو دائم التردد عليها لشراء متطلبات منها، والمجنى عليها مساء الواقعة، إكتشفت إختفاء خمسة علب سجاير من الكشك الخاص بها، فتحدثت إلى أحد أقاربى تخبره بقيامى بسرقة السجاير فتوجهت إليها وقولت لها " ياستى أنتى بتقولى للناس أنا سرقتك عيب كدا" أنا بأجى كتير ليكى وعمرى ما سرقتك فإصرت على الإتهام لى فضربتها بألة حديدة على رأسها دون أن أدرك مدى بشاعة ما فعلته.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس،بالعثور على " نادية ع ع " سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٤ سنة،مقاتلة داخل مسكنها بشارع المتاجر،بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجرى مسرعا فى الشارع بعد تواجده مع السيدة،وتبين وقيامه التعدى عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها فى الحال ولاذا بالفرار،وتم تحديده من قبل رجال الشرطة.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس بمعرفة النقيبين هشام عبد الحميد، وأحمد النحال، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف المقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث، من ضبط المتهم " فيصل أ ص"18 سنة طالب بالثانوى العام

وتوصلت تحريات فريق البحث أن المتهم طالب بالثانوى العام، وليس له أى نشاط فى السرقات،تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود يحي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وتم إحالة المتهم للنيابة.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التى قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية فى الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل إنتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعى "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.