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تعليم القليوبية: تعقيم دورى للمدارس المقترحة مقرا لامتحانات الثانوية والدبلومات

السبت، 28 مارس 2020 01:32 م
تعليم القليوبية: تعقيم دورى للمدارس المقترحة مقرا لامتحانات الثانوية والدبلومات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال تطهير جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية ودواوين الإدارات بالمدن المختلفة للحفاظ على صحة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة لمحاربة فيروس كورونا

وأضاف "عجلان"، أنه يتم تعقيم المدارس المقترحة لتكون لجان ثانوية عامة ودبلومات فنية يتم بصفة يومية، وكذلك الاستراحات للملاحظين، مشيرا إلى أن المديرية وفرت المواد المطهرة والمعقمة لهذه الأماكن حتى يتم التطهير والتعقيم بشكل يومى، للحفاظ على الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .


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