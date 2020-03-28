تعقيم مبنى الإدارة العامة للموارد المائية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أنه تم رش وتعقيم مبنى الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان والمباني التابعة كإجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان تقوم بأعمال تأهيل لترعه الرديسية بزمام هندسة ادفو شرق وكذلك أعمال تأهيل ترعة دراو بزمام هندسة أسوان.



فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بتأهيل شبكات الري بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أن هذه الأعمال تأتي بتوجيهات المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والمهندس محمد خضير رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان وبإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

وقال محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان إنه تم إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائي وجارى أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند.

ولفت إلى أنه تم استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو التي تأتي بغرض خلق محور مروري جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى فضلاً عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

أنه يتم حالياً أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمباني التابعة لها، و قسم المعدات والطوارئ ومقر هندسة وادى الصعايدة ومقر هندسة ادفو شرق إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.