اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعى

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص
تعرف على فوائد البصل لتقوية الجهاز المناعى البصل
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البصل له فوائد صحية كبيرة لجسم الانسان أبرزا أنه له مجموعة متنوعة من فوائد تعزيز المناعة وهو ما يجب الاهتمام به هذه الأيام فى ظل تفشى فيروس كورونا والخوف من التقاط العدوى ، ويُعد البصل عنصرًا أساسيًا في الطهي  ويضيف نكهة مميزة إلى العديد من الأطباق، بالإضافة إلى المستويات العالية من فيتامين سي يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية  والعديد منها يوفر فوائد لجهاز المناعة لجسم الانسان وفقا لما أكده موقع healthline.

فوائ البصل للمناعة

يحتوي البصل على الفركتانز وهو مجموعة من الكربوهيدرات المعقدة التي توفر الألياف القابلة للذوبان،حيث يمر الفركتانز عبر الأمعاء الدقيقة دون هضمها ويذهب إلى الأمعاء الغليظة حيث يوفر الطعام للبكتيريا المفيدة في القولون  مثل بكتيريا Bifidobacteria و Lactobacilli.

لأنها تعزز نمو البروبيوتيك يشار إلى الفركتانز بالبريبايوتكس تساعد المنتجات الثانوية الحمضية لبكتيريا البروبيوتيك على خفض درجة الحموضة في القولون مما يعزز امتصاص المعادن  والتي يساهم الكثير منها في وظيفة المناعة الصحية، و البكتيريا السليمة في القولون تمنع أيضًا تنشيط المواد المسرطنة

التأثيرات المضادة للالتهابات والمناعة

تم العثور على السيلينيوم المعدني الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويحفز وظائف المناعة ، بتركيزات أعلى في البصل مقارنة بالخضروات الأخرى، وجدت دراسة نشرت في مجلة أبريل تحت اسم  "مضادات الأكسدة وإشارات الأكسدة" أن السيلينيوم يساعد على بدء الاستجابة المناعية ويمنع الاستجابة المناعية المفرطة،و تخضع الخلايا المناعية التي تعاني من نقص في السيلينيوم لمزيد من الأكسدة ، مما يتسبب في تطورها وتكاثرها بشكل غير فعال. كما تواجه الخلايا المناعية التي تعاني من نقص السيلينيوم صعوبة أكبر في إنتاج البروتينات ونقل الكالسيوم،  قد يلعب السيلينيوم دورًا في إدارة الحالات الفيروسية والالتهابية والحساسية.

كما يمنع كيرسيتين وهو مضاد للأكسدة بيوفلافونويد في البصل والثوم ، الخلايا السرطانية من النمو بتركيزات أقل ، يساعد الكيرسيتين على منع تكون السرطان عن طريق إخماد الجذور الحرة.

لذلك فأن تناول خضروات مثل البصل والثوم والكراث والكراث قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة  والبصل الأحمر مرتفع بشكل خاص في الكيرسيتين.

الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت في البصل لها تأثير إزالة السموم ،وفقًا لجيمس سلاغا مؤلف كتاب "ثورة السموم"،  تشكل هذه المركبات ، المعروفة باسم الكبريتيدات العضوية ، أساس مركب الجلوتاثيون ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يستخدمها الكبد في مسارات إزالة السموم، يساعد الجلوتاثيون الكبد على معالجة الأدوية مثل الأسيتامينوفين والكافيين ويحول مبيدات الآفات والرصاص ومذيبات التنظيف الجاف إلى أشكال أقل سمية ويسهل على الجسم إفرازها، على الرغم من أن جميع الخضار مهمة للصحة ، إلا أن أنواعًا معينة تقدم فوائد فريدة.

 

 


البصل

فوائد البصل

فوائد البصل للمناعه

فوائد البصل لجهاز المناعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة