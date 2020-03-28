تعرف على المعمل الإقليمى بـ"صحة بنى سويف" ودوره فى مواجهة كورونا

بني سويف أيمن لطفي

المعمل الإقليمى المشترك هو أحد المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف ويتبع وزارة الصحة، للتعرف على تاريخ إنشاء المعمل، وأشهر أقسامه، ودوره في مواجهة فيروس كورونا المستجد، نعرض دوره فى الـ 7 نقاط الآتية :

1_ تم تخطيط المعمل وإنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية وبخامات تمنع حدوث العدوى داخله.

2 _ افتتح فى الخامس من أكتوبر عام 2016 بتكلفة خمسة ملايين جنيه، ويضم 12 قسما أشهرهم " الفيروسات الكبدي"، ويعمل بهم عشرات الأطباء والكيميائيين والفنيين والإداريين والعمال

3 _ تم إمداد المعمل بأحدث اجهزة ال PCR الأتوماتيكية و المضاهية للأجهزة الموجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

4 _ في شهر مايو عام 2017 دعمت وزارة الصحة المعمل بجهاز PCR أتوماتيكى إضافى، و ذلك ضمن الإجراءات التمهيدية لتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى الكبدي الوبائي.

5 _ أجرى قسم الفيروسات بالمعمل المشترك كافة التحاليل ل 6 آلاف و730 مواطنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على مرض فيروس سي .

6_ أجري المعمل تحليل PCR لأكثر من ثلثى المواطنين والمرضى المشاركين في حملة 100 مليون صحة، وتعدت أوقات العمل بالمعمل يوميا أكثر من عشرين ساعة، أثناء حملات مبادرة القضاء على فيروس سي

7 _ يتولي قسم الفيروسات بالمعمل حاليا إجراء تحليل عينات ال bcr " مسحة من الحلق والأنف والبصاق " الخاصة بحالات إشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي ترسلها المستشفيات التي تستقبل المرضى من المواطنين، لمعرفة مدى إصابتهم بالمرض من عدمه خلال أقل من 24 وبذلك يوفر الوقت بعدم اللجوء إلى إرسال العينات إلي المعامل المركزية بالقاهرة .

يذكر أن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أعلن عن أنه لا يوجد تحليل خاص بفيروس كورونا المستجد بأي من المعامل الخاصة أوالحكومية بمدن ومر اكز المحافظة الإدارية السبع، ويقتصر التحليل على الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض فقط، طبقا لتوصيف الحالات الصادر من وزارة الصحة.

وأضاف يوسف : "في حالة إعلان أي من المعامل الخاصة عن وجود تحاليل خاصة بفيروس كورونا ، يجب أن يبلغ المواطنون دون تردد عن أماكن تلك المعامل، على رقم غرفة الطواريء بمديرية الصحة 137/2207101".

وأوضح محمد يوسف أن تحليل pcr عبارة عن أخذ مسحة من الحلق والأنف والبصاق من الحالات المشتبه بها وظهرت عليها اعراض المرض طبقا لبروتوكول وزارة الصحة داخل المستشفيات وترسل العينة إلي المعمل المشترك بالمديرية وهو الوحيد المختص بإجراء تحليل ال pcr على مستوي المحافظة، لافتا إلى أنه يجب تضافر كافة الجهود والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره حتى نتجاوز الأزمة.