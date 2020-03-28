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تعرف على أرقام طوارئ الغاز الطبيعى بمحافظة سوهاج

السبت، 28 مارس 2020 07:44 م
تعرف على أرقام طوارئ الغاز الطبيعى بمحافظة سوهاج الغاز
كتبت - مروة الغول

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تستقبل شركة غاز الأقاليم إحدي شركات قطاع البترول  شكاوى المواطنين المتعلقة بالغاز الطبيعي بمحافظة سوهاج  من خلال مجموعة من الأرقام، وذلك  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وأرقام طوارئ الغاز كالتالى.
 
 
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وكان  المهندس حاتم عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة غاز الأقاليم إحدي شركات قطاع البترول،  قد أكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 141785 عميل خلال عام 2019 منهم 128250عميل بمناطق عمل الشركة بسوهاج وقنا ومطروح والزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبير بالشرقية مقابل عدد 77430 وحده العام الماضي وبزيادة 67% تقريباً والمساهمه في توصيل عدد 13535 لحساب شركة تاون جاس بالإسكندرية.
 
وأضاف المهندس حاتم عبد الغني، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة غاز الأقاليم "ريجاس" بحضور المهندس  أسامة البقلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول والسادة نواب إيجاس للمالية والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين من شركات ( جنوب الوادي / جاسكو/بتروجت/بتروتريد/تاون جاس/صيانكو ) أنه تم  تنفيذ 94% من تلك الأعمال بعمالة الشركة تنفيذ ذاتي ، 6% عن طريق المقاولين من شركات القطاع ليصبح عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعي بمناطق الشركة منذ بدء نشاطها 497452 عميل منهم عدد 205680 عميل تم تنفيذهم فقط خلال عامي 2018/2019 وعدد 189 ألف عميل خلال 8سنوات سابقة .
 
 
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.
 
وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

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