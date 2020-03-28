اليوم السابع
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تركيا تعفى وزير النقل من منصبه

السبت، 28 مارس 2020 08:19 ص
تركيا تعفى وزير النقل من منصبه أردوغان
رويترز

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أفاد مرسوم رئاسى تركى نشر فى الصحيفة الرسمية بأن وزير النقل محمد جاهد طورهان أقيل من منصبه، وأفاد المرسوم أن عادل كارا إسماعيل أوغلو أصبح الوزير الجديد، ولم يذكر المرسوم سببا لقرار كما لم يورد تفاصيل أخرى.

وأكد متحدث باسم الوزارة التحرك دون أن يذكر تفاصيل.

وكان طورهان يرأس مديرية السكك الحديدية وكبير مستشارى الرئيس رجب طيب أردوغان. وعينه أردوغان وزيرا للنقل فى يوليو تموز 2018.

أما كارا إسماعيل أوغلو فقد عين نائبا لوزير النقل العام الماضى.

وقررت تركيا تعليق رحلات الطيران إلى مختلف دول العالم ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى منع التنقل بين المدن إلا بإذن حكامها، وذلك للحد من انتشار كورونا.

 

وكانت قد أعلنت السلطات التركية، تسجيل2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 5698 مصابا والوفيات إلى 92 بعد 17 وفاة جديدة.

 

فى سياق متصل، حذر كبار رجال الأعمال والصناعة فى تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، من مغبة التهاون فى اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ودعم الاقتصاد لاحتواء التداعيات الناجمة عن انتشار الوباء منوهين بكارثة اقتصادية جراء الجائحة ومصير صعب على الاقتصاد، وفق العربية.

 

وكتب مجلس إدارة مجموعة الأعمال "توسايد" رسالة إلى الرئيس التركي بعد أن أعلن عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية وتأجيل الدفع لدعم الاقتصاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

 

وقال رؤساء الأعمال، فى رسالتهم، إن تركيا تحتاج إلى برنامج دعم حكومي كبير لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة طلبت عدم تحديد هويتها لوكالة بلومبيرج.


أردوغان

تركيا

وزير النقل

أنقرة

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