تركيا تدعو الأطباء البيطريين للعمل ضد فيروس كورونا المستجد

كتب: أحمد جمعة

دعا عضو لجنة السياسات الغذائية والصحية لرئاسة الجمهورية التركية الدكتور إبراهيم سارتش أوغلو، الأطباء البيطريين للعمل ضد وباء فيروس كورونا.

قال سارتش أوغلو فى مداخلة هاتفية إنه ليس من السهل وجود مصل أو تطويره لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مضيفا "بما أن فيروس كورونا قد انتقل للحيوانات للإنسان بالتالى فإن نقطة البداية لنا ستكون الأطباء البيطريين. يوجد فى تركيا 27 ألف طبيب بطرى، ويوجد لديهم العديد من التجارب فيما يتعلق بفيروس كورونا، يمكننا الإستفادة من هؤلاء الناس".

كانت السلطات التركية قد أعلنت السبت، تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7402 والوفيات إلى 108 بعد تسجيل 16 وفاة إضافية.

كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية أعلن أن رئيس حزب السعادة في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، دعا إلى تحقيق المطالب المجتمعية بشأن الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول العفو العام المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية.