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ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:13 م
ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا ترامب
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الشركات الأمريكية ستكثف صناعة الأجهزة والأدوات التى تمكن المرضى من مواجهة كورونا، مضيفا: سنحصل على أضعاف ما نحتاج إليه وسنساعد دول أخرى لمواجهة كورونا".

وأضاف ترامب، فى كلمة مباشرة، سيكون هناك فائض في أجهزة التنفس قريبا وسنساعد الدول الأخرى، مشيرا إلى أن القيام بإجراءات اقتصادية ومساعدات لتجاوز تداعيات كورونا، مضيفا: "الأزمة تؤثر على أمتنا وعائلاتنا ولكن هناك عزيمة لتجاوزها.


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة حرب مع عدو خفى ونحشد كل القوى الاقتصادية والطبية والعسكرية لمكافحة الفيروس وسننتصر.

وأكد ترامب فى مؤتمر صحفى، دعم الحكومة الفيدرالية الكامل فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
 

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، إرسال سفينة تحمل مستشفى إلى نيويورك للمساهمة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب، من أمام السفينة المزمع إرسالها إلى نيويورك، سنسخر كل الإمكانات لمساعدة سكان نيويورك على مواجهة كورونا.
 

وتحدث خلال تفقده لسفينة طبية تستعد للتحرك إلى نيويورك، مؤكدًا أنه يتضمن 1200 عنصر من البحرية الأمريكية و12 غرفة للعمليات، ومختبرًا وصيدلية وأجهزة للأشعة.


وقال ترامب: "نحشد كل قدراتنا لمواجهة كورونا وسننجح في التخلص منه، لن يردعنا أي شيء لحماية سكان نيويورك".


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