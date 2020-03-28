تجديد حبس عاطلين لسرقتهما 900 ألف جنيه من أموال شركة كهرباء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين مرتكبى واقعة سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، وضبط عاطلين مرتكبى الواقعة وبحوزتهما 825 ألف و500 جنيه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من سرقة سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور .

على الفور قرر اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لأمن العام، تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد المتهمين مرتكب الواقعة، برئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، و بالتحرى والبحث تبين أن مرتكب الواقعة كل من، ع .س 31 عاما عاطل، م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوف، ويقنطون بشقة مفروشة بمدينة الإسكندرية، على الفور تم إعداد مأمورية سرية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ،والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن سعد معاونى مباحث المركز، وتم ضبط المتهمين ع .س 31 عاما عاطل، م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوف وبحوزتهما 825 ألف جنيه أموال شركة الكهرباء والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.