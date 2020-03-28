تجديد حبس صاحب محل كشرى بالشرقية حرق منزل طليقته لرفضها الرجوع له

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة بلبيس بالشرقية، تجديد حبس صاحب محل كشري، لقيامه بإضرام الحريق العمد، بمنزل أسرة طليقته لرفضها الرجوع إليه مرة ثانية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، التي باشرتها معه نيابة بلبيس، برئاسة محمود يحي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ حريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة علي الحريق، وتبين من المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية في الحريق.

وتبين من التحريات إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلهم إلي مستشفي ههيا للحروق.

وكشفت التحريات التي قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل انتقاما من طليقته " أميرة م" 20 سنة لرفضها الرجوع إليه مرة ثانية بعد انفصالها عنه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها انتقاما منها.

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعي "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والإستعلام عن التقارير الطبيبة للمصابين.