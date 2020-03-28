اليوم السابع
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خالد صلاح
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بومبيو يبحث مع بوريل التعاون فى مكافحة تفشى فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:00 ص
بومبيو يبحث مع بوريل التعاون فى مكافحة تفشى فيروس كورونا مايك بومبيو
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أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع جوسيب بوريل الممثل الأعلي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على أهمية دور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الصحة العامة العالمية وفي مكافحة تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".
وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب، خلال الاتصال، عن قلقه بسبب تجدد القتال في طرابلس بليبيا ورحب بالعملية الجديدة للاتحاد الأوربي لتطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة في ليبيا.
وأضافت أن بومبيو وبوريل ناقشا كذلك عددا من القضايا العالمية المهمة من بينها سوريا وفنزويلا ومواجهة كما أكدا على الرؤية المشتركة بين الجانبين بشأن غرب البلقان من خلال الترحيب ببدء مفاوضات انضمام كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى الاتحاد الأوربي.

مايك بومبيو

جوسيب بوريل

الأمم المتحدة

ليبيا

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