اليوم السابع
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بعد دعمها لفرنسا.. إخلاء طبى لمرضى إيطاليين للعلاج بألمانيا من كورونا.. صور

السبت، 28 مارس 2020 07:03 م
بعد دعمها لفرنسا.. إخلاء طبى لمرضى إيطاليين للعلاج بألمانيا من كورونا.. صور إخلاء طبى لمرضى كورونا من إيطاليا
كتب محمد رضا

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تقدم ألمانيا مساعدات إخلاء طبى لعدد من دول أوروبا فى إطار الدعم والتعاون الدولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أجرت ألمانيا إخلاء طبى لمرضى إيطاليين مصابين بالفيروس التاجى لنقلهم من إيطاليا إلى المستشفيات الألمانية، حيث من المقرر أن يتقلوا علاجهم هناك، خاصة وأن إيطاليا تواجه أعداد ضخمة من المصابين تفوق استيعات أسرة المستشفيات الإيطالية.

 

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وفعلت ألمانيا استخدام طائرتها من طرازICU ، وهى طائرة إيرباص A310 ميديفاك، لنقل مرضى فيروس كورونا من إيطاليا إلى المستشفيات فى ألمانيا، وتتسع الطائرة لـ44 سريرًا، منها 16 سريرًا لمرضى العناية المركزة العالية، وما يصل إلى 25 من الطاقم الطبى.

 

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وتتألف وحدة نقل المرضى من عناية مركزة، ومروحة تهوية و "Evita 4" مروحة تهوية "Oxylog 3000"، وشاشة متعددة الوظائف "بروباك EL106"، ومضختان حقنتان ثلاثيتان "Combimat 2000 ، ومضخة شفط "Accuvac" .

 

يضاف إلى مكونات طائرة الإخلاء الطبى، 16 مريضا "ميكروباك"، و1 محلل غازات الدم"I-Stat"، و2 منظار الشعب الهوائية المرن، ونظام الموجات فوق الصوتية المحمولة"SonoSite"، و6 أنظمة تدفئة "Barkey" للمريض، و12 lead ECG، و2 جهاز تنظيم ضربات القلب، و16 مضخة ثلاثية"Combimat 2000"، و4 Medumat LifeBase III، و4 مضخات ضخ "IP 2000"، و1 نظام مراقبة مركزى، و1 ثلاجة للأغراض الطبية المبردة.

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وتأتى تلك المساعدة التى قدمتها ألمانيا إلى إيطاليا بعد ساعات قليلة مما ذكره مراسل شبكة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، أنه تم إقلاع أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل عددا من مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من شرق فرنسا إلى ألمانيا.

 

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