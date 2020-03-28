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برلمانى ليبى يطالب حفتر بفتح مستشفى ميدانى فى الكفرة جنوب شرق البلاد

السبت، 28 مارس 2020 06:22 م
برلمانى ليبى يطالب حفتر بفتح مستشفى ميدانى فى الكفرة جنوب شرق البلاد حفتر
كتب: أحمد جمعة

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خاطب عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، السبت، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، بأهمية فتح مستشفى ميدانى فى مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد.

 

يأتى ذلك بعد قرار القائد العام للجيش الوطني الليبي بفتح أربعة مستشفيات فى عدة مدن ليبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد فى البلاد.

 

وطالب أوحيدة في تدوينة له عبر حسابه على "فيس بوك" بضرورة دعم مدينة الكفرة التى تحتاج لمستشفى ميدانى عاجل، داعيا إلى ضرورة تعبيد طريق الكفرة الوحيد المؤدى إلى باقي أرجاء ليبيا، موضحا أن الوضع في هذه البقعة من ليبيا التي تزيد عن ربع مساحة ليبيا يفوق كل تصور وقد يئس المواطن الليبي من وعود الحكومات المتتالية.

 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا الثلاثاء الماضى تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.


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