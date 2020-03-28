اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

باحثون أمريكيون يقترحون استخدام عقار مضاد للجلطات الدموية لعلاج كورونا

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م
باحثون أمريكيون يقترحون استخدام عقار مضاد للجلطات الدموية لعلاج كورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولورادو إجراء مؤقتًا يعتقدون أنه يمكن أن يساعد مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من ضيق في التنفس الحاد من خلال إعادة استخدام عقار يستخدم الآن لعلاج جلطات الدم.

ووفقا لما نشرته صحيفة neurosciencene العلمية تقوم ثلاث مستشفيات في ماساتشوستس وكولورادو بتطوير خطط لاختبار هذا النهج في مرضى Covid-19 المصابين بأمراض شديدة.

عادة ما يتم إعطاء الدواء وهو بروتين يسمى منشط البلازمينوجين النسيجي (tPA) ، لمرضى الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، يعتمد هذا النهج على بيانات ناشئة من الصين وإيطاليا تفيد أن مرضى كورونا  يعانون من اضطراب عميق في تجلط الدم مما يساهم في فشلهم التنفسي.

وقال أستاذ علوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إذا نجح هذا الأمر وهو ما آمل أن ينجح فمن المحتمل أن يتم توسيعه بسرعة كبيرة لأن كل مستشفى يوجد به بالفعل في الصيدلية هذا الدواء".

وأضاف: "لسنا مضطرين إلى صنع دواء جديد، ولا يتعين علينا إجراء نفس النوع من الاختبارات التي عليك القيام بها مع وكيل جديد، هذا دواء نستخدمه بالفعل نحن نحاول فقط إعادة توظيفها ".

ويعتمد العلاج الذي يقترحه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كولورادو الآن على سنوات عديدة من البحث في ما يحدث في الرئتين أثناء فشل الجهاز التنفسي في مثل هؤلاء المرضى ، غالبًا ما تتكون جلطات الدم في الرئتين، يمكن أيضًا أن تتشكل جلطات صغيرة جدًا تسمى microthrombi في الأوعية الدموية في الرئتين، تمنع هذه الجلطات الدقيقة الدم من الوصول إلى المساحات الهوائية للرئتين ، حيث يصبح الدم مؤكسجًا بشكل طبيعي.

ويعتقد الباحثون أن العلاج الذي يساعد على إذابة الجلطات الدموية ، قد يساعد المرضى الذين يعانون من ضيق التنفس الحاد.

وقد أظهرت التجارب على الحيوانات وتجربة بشرية واحدة الفوائد المحتملة لهذا النهج في علاج ضيق التنفس.

نشأت فكرة تجربة هذا العلاج في مرضى Covid-19  لأن فريق البحث في كولورادو ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجد أن مرضى كورونا  يعانون أيضًا من تلف الأنسجة المرتبط بالالتهاب  والذي ظهر في نتائج تشريح جثث بعض المتوفين من ضحايا كورونا

ةسيقوم الباحثون باختبار الـ  TPA علاج الجلطات الدموية في المرضى بموجب برنامج FDA "للاستخدام الرحيم" ، والذي يسمح باستخدام الأدوية التجريبية في الحالات التي لا توجد فيها خيارات علاجية أخرى، إذا كان الدواء يبدو أنه يساعد في مجموعة أولية من المرضى فيمكن توسيع استخدامه أكثر

 

 


كورونا

علاج كورونا

علاج جديد لكورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة