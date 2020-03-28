النيجر تعلن عزل العاصمة نيامى صحيا بسبب "كورونا"

وكالات

أعلن رئيس النيجر محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى سجلت منه حالات إصابة فى البلاد قبل أيام.

وقال الرئيس إسوفو فى تصريح بثته وكالة الأنباء النيجرية إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحى على العاصمة نيامى لمدة أسبوعين بدءًا من منتصف ليل الأحد .

الجدير بالذكر أن النيجر كانت قد اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى 19 مارس الجارى.

كان رئيس النيجر محمدو إسوفو ، قد أعلن فى 19 مارس الجارى، عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى بلاده.

ودعا الرئيس النيجرى ، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة فى منع انتشار الفيروس.