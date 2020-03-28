اليوم السابع
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النيابة تحفظ التحقيق فى حريق شقة المطرية: ماس كهربائى ولا شبهة جنائية

السبت، 28 مارس 2020 03:05 م
النيابة تحفظ التحقيق فى حريق شقة المطرية: ماس كهربائى ولا شبهة جنائية حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة المطرية ، اليوم السبت ، حفظ التحقيقات في واقعة حريق شقة سكنية فى منطقة السوق ، وذلك عقب تسليم تقرير الأدلة الجنائية ، و التأكد من عدم وجود شبهة جنائية ، كما كشفت تحقيقات النيابة ان ماس كهرباء وراء الحريق .

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية ، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، كما تم فرض كردون أمنى فى موقع الحريق ، ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المساكن المجاورة ، وتم السيطرة على الحريق و اخماد الحريق .

 

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى

 

ومنها:

 

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

 

- تشغيل الدفاية فى غرفة مغلقة تمامًا وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائى للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

 

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتسبب فى حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

 

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

 

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية فى الغرفة عن متر.

 

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أى مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الأرضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

 

- كثرة ستخدم الدفاية فى تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض فى فصل الشتاء.

 

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات - كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

- تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

 

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

 

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

 

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

 

- وضع أسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

 

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

 

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

 

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.

 


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