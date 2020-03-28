اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بحدائق القبة

السبت، 28 مارس 2020 03:47 م
النيابة تأمر بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بحدائق القبة جثه_أرشيفية
عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها ، كما كلفت النيابة سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وبيان وجود شبه جنائية من عدمه .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط ربة منزل من أعلى العقار الذى تقطن به بشارع الترعة فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقل ضبااط مباحث القسم إلى مكان الحادث ، حيث تم العثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر ، ملقاه فى الشارع غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة ، حيث تبين من المناظرة الطبية الأولية لجثة ربة المنزل المتوفية، أنها توفت نتجية ضدة ارتطامها عقب سقوطها على الأرض، مما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات شديدة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسد ونزيف داخلى .

تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بدفن جثة ربة المنزل المتوفية ، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة الحقيق ، وإنهاء وإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لبيان إذا كانت هناك شبه جنائية أم لا .

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل  داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

 

 

 


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