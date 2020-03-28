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المغرب.. مليارا درهم لدعم النظام الصحى بمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:00 ص
المغرب.. مليارا درهم لدعم النظام الصحى بمواجهة كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة المالية المغربية، امس الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.
 
وأضافت الوزارة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.
 
وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيعيد توجيه 450 مليون يورو من المساعدات التي تعهد بها في وقت سابق للمملكة، لدعم تصديها لفيروس كورونا، وسيضع 150 مليون يورو على الفور في الصندوق الخاص.
 
وكانت الحكومة المغربية قد ذكرت في وقت سابق أنها تهدف إلى زيادة عدد أسرة الرعاية الفائقة في البلاد إلى 3000 سرير، من 1640 حاليا.
 
وفتح المغرب المنشآت الطبية العسكرية أمام مرضى فيروس كورونا، ونشر الجيش لإقامة مستشفيات ميدانية.

 


المغرب

وزارة المالية

النظام الصحي

الصندوق الخاص

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