المغرب.. مليارا درهم لدعم النظام الصحى بمواجهة كورونا

وكالات

أعلنت وزارة المالية المغربية، امس الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.

وأضافت الوزارة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيعيد توجيه 450 مليون يورو من المساعدات التي تعهد بها في وقت سابق للمملكة، لدعم تصديها لفيروس كورونا، وسيضع 150 مليون يورو على الفور في الصندوق الخاص.