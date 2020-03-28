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العثور على جثة شخص داخل شقته بـ15 مايو.. التحريات: الوفاة طبيعية

السبت، 28 مارس 2020 01:34 ص
العثور على جثة شخص داخل شقته بـ15 مايو.. التحريات: الوفاة طبيعية جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر الأهالى على جثة شخص متوفى داخل شقته، بمدنية 15 مايو، وتم إبلاغ مباحث القسم بالواقعة الذين انتقلوا إلى المكان وتم نقل الجثة للمستشفى.
 
 
وتلقى قسم مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالى، بالعثور عليه شخص جثة هامدة داخل مسكنه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 
وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الوفاة طبيعية ولا يوجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
 
 

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