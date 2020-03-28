الطيران المدنى العراقى يؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية لمواجهة كورونا

بغداد (أ ش أ)

أكدت سلطة الطيران المدنى العراقى، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل ، استناداً لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة فى العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الاحمر والهلال الاحمر ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

وأشار جاسم إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد لمنع تفاقم الأزمة الوبائية ولحماية المسافرين وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

من جانب أخر ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ العراق، اليوم ﺍﻟﺴﺒﺖ، تسجيل ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟﻰ 121 ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﻭصرحت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ - ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أﻥ ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻬﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ 8 ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 1 ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم السبت، شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا بعدما كانت الحالة الصحية لأحدهم حرجة فى محافظة أربيل شمالى العراق، وذكرت مديرية صحة أربيل - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن "ثلاثة مصابين بمدينة أربيل تماثلوا للشفاء التام، بعد تلقي العلاج وانقضاء المدة العلمية المحددة، وأن أحد الذين تعافوا من الفيروس كانت حالته الصحية حرجة سابقاً، وأنه تم السماح للثلاثة بالمغادرة بعد إجراء العديد من الفحوصات اللازمة التى أكدت شفاءهم".