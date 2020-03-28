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الصين: خروج 74 ألفا و 971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:20 ص
الصين: خروج 74 ألفا و 971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا كورونا
كتب كامل كامل

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كشف اللجنة الصحية الوطنية الصينية عن خروج 74 ألف 971 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كورونا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 81394 وذلك حتى اليوم السبت، بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و74971 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض.

 

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني، بينما تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة، جميعها كانت وافدة من الخارج.

 

ومن هذه الحالات الوافدة، تم تسجيل 17 في شانجهاي و 11 في مقاطعة قوانجدونج و 6 في مقاطعة فوجيان و 5 في بلدية تيانجين و 4 في مقاطعة تشجيانج و 3 في كل من بكين ومقاطعة لياونينج و 2 في كل من منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة جيلين وحالة واحدة في مقاطعة شاندونج.

وحتى نهاية يوم الجمعة تم تسجيل 649 حالة إصابة وافدة، بحسب اللجنة.

وفي يوم الجمعة ايضا تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة و29 حالة جديدة مشتبه بإصابتها في البر الرئيسي الصيني، فيما كانت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي.

وخرج ما إجماليه 383 شخصا من المستشفيات يوم الجمعة بعد تماثلهم للشفاء، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 113 إلى 921.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 81394 وذلك حتى نهاية يوم الجمعة، بينها 3128 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، و74971 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3295 توفوا جراء المرض.

 

وأوضحت اللجنة أنه لا يزال هناك 184 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

 

وأضافت اللجنة أن 17198 من المخالطين للمرضى لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية. وفي يوم الجمعة، خرج 758 شخصا من الملاحظة الطبية.

 

وحتى نهاية يوم الجمعة، تم تسجيل 518 حالة إصابة مؤكدة بينها أربع وفيات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و34 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و 267 حالة إصابة مؤكدة بينها حالتا وفاة في تايوان.

 

وخرج ما إجماليه 111 مريضا من المستشفيات في هونغ كونغ و 10 في ماكاو و30 في تايوان، وذلك بعد تماثلهم للشفاء

 


الصين

وكالة الانباء الصينية

فيروس كورونا

متعافين من كورونا

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