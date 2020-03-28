وكانت مديرية صحة السليمانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، وبهذا يبلغ عدد حالات الشفاء في إقليم كردستان 51 حالة، وسجل الإقليم حتى الآن 115 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها حالتا وفاة.