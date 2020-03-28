بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا بعدما كانت الحالة الصحية لأحدهم حرجة فى محافظة أربيل شمالى العراق، وذكرت مديرية صحة أربيل - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن "ثلاثة مصابين بمدينة أربيل تماثلوا للشفاء التام، بعد تلقي العلاج وانقضاء المدة العلمية المحددة، وأن أحد الذين تعافوا من الفيروس كانت حالته الصحية حرجة سابقاً، وأنه تم السماح للثلاثة بالمغادرة بعد إجراء العديد من الفحوصات اللازمة التى أكدت شفاءهم".

وكانت مديرية صحة السليمانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، وبهذا يبلغ عدد حالات الشفاء في إقليم كردستان 51 حالة، وسجل الإقليم حتى الآن 115 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها حالتا وفاة.

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، اليوم الجمعة، الشفاء التام لحالتى إصابة بفايروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ولم تسجل أى وفيات ،وفى سياق آخر، دعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامى - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم - إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى العراق إلى 458 حالة، موضحًا أن عدد الإصابات فى يوم واحد أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا فى البصرة 36 حالة والنجف 18 حالة وبغداد 14 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى العراق.

وذكر بيان للوزارة، أن "الاصابات كانت فى العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذى قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت فى بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام فى بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلى للإصابات فى العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 105، فيما توفى 36 شخصا بالفيروس