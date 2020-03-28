اليوم السابع
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الصحة السعودية تحذر من السلوكيات العشوائية فى مواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 03:02 م
الصحة السعودية تحذر من السلوكيات العشوائية فى مواجهة كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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حذرت الصحة السعودية خلال مؤتمرها الصحفى من بعض السلوكيات الخاطئة و العشوائية في مواجهة كورونا.

وقالت: على من يقدم الرعاية للمريض أن يلبس المعدات الوقائية، وضرورة تغطية الفم والأنف ورمي المناديل بشكل سليم، ضرورة وضع الكمامة وتجنب أي مخالطة لمن يخضع للعزل المنزلي، مؤكدة أن العزل المنزلي مهم جدا لمن يشتبه بإصابته بكورونا.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

 

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.

 

 

وفي سياق منفصل، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، جاءت لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا المستجد وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي، ودعم جهود تطوير اللقاحات، وتقوية البنية التحتية للدول النامية والأقل نموًا، وأضاف أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً. وفق بيان حفى.

 

وشدد بن فرحان - في تصريح له عقب انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين- على أهمية العمل المشترك لينتصر العالم على هذه الجائحة وتداعياتها، مؤكداً على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين في هذا الجهد المشترك.

 

وقد عقدت القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين اليوم برئاسة الملك سلمان عبر الفيديوكونفرس، وأكد قادة مجموعة العشرين على ثقتهم الكاملة فى قدات الدول على تخطة أمة وباء كورونا واحتواء التداعيات الناجمة عنه، وأكدوا استعداهم لدعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها ضد الوباء العالمى، مشيرين أن جائحة كورونا لا تعترف بالحدود أو المسافات بين البلدان.

 

 


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